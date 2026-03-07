İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İstanbulda görüşüb

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 16:29
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İstanbulda görüşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və onun türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında İstanbulda görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, bu gün İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər nazirləri şurasının qeyri-rəsmi iclası baş tutacaq.

    Azərbaycan Türkiyə Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в Стамбуле
    Azerbaijani, Turkish FMs meet in Istanbul

