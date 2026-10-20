İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək

    Vergi orqanları kassa çekləri üzrə riskləri süni intellektlə müəyyənləşdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva Bakıda keçirilən "Dayanıqlı Biznes: Korporativ İdarəetmə, Risk və Komplayens" adlı tədbirdə bildirib.

    "Artıq ötən ildən vergi yoxlamaları zamanı inventarizasiya nəticələrinin avtomatlaşdırılması hesabına yoxlamalara sərf olunan vaxta 7-9 həftə qənaət etmişik. Nəzarət-kassa aparatları onlayn rejimdə işləyir, hər gün milyonlarla çekdə məhsul adları əks olunur. Bu məlumatların təhlili vasitəsilə həmin məhsulların aid olduqları sektorla uyğunluğunu, risk yaradıb-yaratmadığını, dövriyyənin təbii və ya qeyri-təbii olub-olmadığını, hər hansı kənarlaşmaların mövcudluğunu müəyyən etmək mümkündür. Bu məqsədlə nəzarət-kassa aparatlarına daxil edilən məlumatların süni intellekt həlləri vasitəsilə analitik emalı və müəyyən edilən risklərin dərhal vergi orqanına təqdim olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, bu yanaşma nəzarət-kassa aparatlarının çeklərində, yük-gömrük bəyannamələrində və elektron qaimə-fakturalarda göstərilən malların adlarının təhlilinə də tətbiq oluna bilər. Çünki bəzi hallarda vergi ödəyiciləri eyni malı və ya xidməti müxtəlif formalarda ifadə edirlər", - deyə o qeyd edib.

    Samirə Musayeva Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:32
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi təyin olunduğunu açıqlayıb
    Futbol
    14:31
    Qətər İranı Hörmüz boğazında hücumları dayandırmağa çağırıb
    Digər ölkələr
    14:22
    Maksim Medvedev: "Sabah" güclü rəqiblərə qarşı mübarizə apara biləcəyini sübut edib"
    Futbol
    14:14
    Kiyevə dron hücumları zamanı daha bir Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb
    Hadisə
    14:06
    "Ryanair"in rəhbəri gələn il Avropada aviabiletlərin qiymətlərində rekord artım proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    14:06
    Eldar Əzizov Bakının qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı müşavirə keçirib
    Daxili siyasət
    14:04
    Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub
    Hadisə
    14:02
    Azərbaycan Gürcüstanla radiotezliklərin koordinasiyasına dair protokol imzalayıb
    İKT
    13:59
    Peskov: Putinin Uitkoff və Kuşnerlə yaxın vaxtlarda görüşəcəyinə ümid edirik
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti