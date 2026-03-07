Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 16:58
    Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв в отделении банка ВТБ в подмосковном Путилкове, по предварительным данным, устроил подросток.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Московской области.

    "16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - говорится в сообщении ведомства.

    По данным местной администрации, огонь потушили до прибытия пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал.

    В подмосковном поселке Путилково произошел взрыв в отделении банка.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, неизвестный подорвал банкомат.

    На место прибыли несколько машин спасательных служб и бригады скорой помощи.

    В результате взрыва повреждены остекление офиса и входная группа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

    Moskva vilayətində bankda baş verən partlayışda yeniyetmə şübhəli bilinir - YENİLƏNİB
