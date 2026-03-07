Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНО

Взрыв в отделении банка ВТБ в подмосковном Путилкове, по предварительным данным, устроил подросток.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Московской области.

"16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - говорится в сообщении ведомства.

По данным местной администрации, огонь потушили до прибытия пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал.

16:52

В подмосковном поселке Путилково произошел взрыв в отделении банка.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, неизвестный подорвал банкомат.

На место прибыли несколько машин спасательных служб и бригады скорой помощи.

В результате взрыва повреждены остекление офиса и входная группа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.