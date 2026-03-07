Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНО
- 07 марта, 2026
- 16:58
Взрыв в отделении банка ВТБ в подмосковном Путилкове, по предварительным данным, устроил подросток.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Московской области.
"16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - говорится в сообщении ведомства.
По данным местной администрации, огонь потушили до прибытия пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал.
