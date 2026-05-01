Каладзе заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в Грузии
В регионе
- 01 мая, 2026
- 03:21
Иностранные государства продолжают финансировать процессы, направленные на усиление поляризации в Грузии, поэтому в стране возможны новые попытки дестабилизации ситуации.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия, мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу "Имеди".
По его словам, внешнее финансирование используется для углубления общественной поляризации и провоцирования противостояния в стране.
Он отметил, что ранее уже предпринимались попытки дестабилизировать ситуацию, и не исключил их повторения в будущем.
При этом политик подчеркнул, что правоохранительные органы Грузии способны обеспечить стабильность и безопасность в стране.
Последние новости
23:12