Каладзе заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в Грузии

Иностранные государства продолжают финансировать процессы, направленные на усиление поляризации в Грузии, поэтому в стране возможны новые попытки дестабилизации ситуации.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия, мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу "Имеди".

По его словам, внешнее финансирование используется для углубления общественной поляризации и провоцирования противостояния в стране.

Он отметил, что ранее уже предпринимались попытки дестабилизировать ситуацию, и не исключил их повторения в будущем.

При этом политик подчеркнул, что правоохранительные органы Грузии способны обеспечить стабильность и безопасность в стране.