Moskva vilayətində bankda baş verən partlayışda yeniyetmə şübhəli bilinir - YENİLƏNİB
- 07 mart, 2026
- 17:20
İlkin məlumatlara görə, Moskva vilayətinin Putilkovo qəsəbəsindəki VTB bankın şöbəsində partlayışı yeniyetmə törədib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV Moskva vilayətinin prokurorluğuna istinadən məlumat yayıb.
Qurumun məlumatında bildirilib: "16 yaşlı yeniyetmə naməlum şəxslərin telefonla verdiyi göstərişlərə əməl edərək bank şöbəsinə içərisində tez alışan mayelər olan kanistr gətirib, mayeni töküb və yandırıb".
Yerli administrasiyanın məlumatına görə, alov yanğınsöndürən briqadalar gələnədək söndürülüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
