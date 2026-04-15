    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı gəmisinə zərbə endirib

    15 aprel, 2026
    ABŞ-nin Silahlı Qüvvələri Sakit okeanda narkotik vasitələri daşımaq üçün istifadə edilən gəmiyə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı (SOUTHCOM) bu barədə "X" sosial mediasında məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hücum nəticəsində dörd nəfər öldürülüb.

    "SOUTHCOM komandanı Frensis Donovanın əmri ilə "Cənub nizə" Birləşmiş Operativ Qrupu aprelin 14-də gəmiyə zərbə endirib. Kəşfiyyat məlumatları, Sakit okeanın şərq sularında narkotik qaçaqmalçılığının məlum marşrutlarla getdiyini və narkotik ticarəti üçün istifadə edildiyini təsdiqlədi", - məlumatda bildirilir.

    Bir gün əvvəl SOUTHCOM həmçinin narkotik vasitələrin yükləndiyi bir gəmiyə hücum barədə məlumat verib və hərbçilər iki nəfərin öldüyünü bildirib.

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

