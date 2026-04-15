ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
- 15 апреля, 2026
- 05:14
Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в Тихом океане.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Согласно информации, в результате атаки были убиты четыре человека.
"По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 14 апреля нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в восточной акватории Тихого океана и применялось для осуществления наркотрафика".
Накануне SOUTHCOM также сообщало об ударе по судну с наркотиками, тогда военные отчитались о двух убитых.
Последние новости
05:52
Минобороны Великобритании обязали сэкономить £3,5 млрд в текущем годуДругие страны
05:14
ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
04:45
Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрдДругие страны
04:07
CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударовВ регионе
03:38
Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯОДругие страны
03:20
Азербайджан на сессии Исполнительного совета призвал к усилению эффективности ЮНЕСКОВнешняя политика
02:55
WSJ: Европа планирует "операцию" в Ормузском проливе без СШАДругие страны
02:13
Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершиласьДругие страны
01:44