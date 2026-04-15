ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в Тихом океане.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

Согласно информации, в результате атаки были убиты четыре человека.

"По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 14 апреля нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в восточной акватории Тихого океана и применялось для осуществления наркотрафика".

Накануне SOUTHCOM также сообщало об ударе по судну с наркотиками, тогда военные отчитались о двух убитых.