Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 05:14
    Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в Тихом океане.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

    Согласно информации, в результате атаки были убиты четыре человека.

    "По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 14 апреля нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в восточной акватории Тихого океана и применялось для осуществления наркотрафика".

    Накануне SOUTHCOM также сообщало об ударе по судну с наркотиками, тогда военные отчитались о двух убитых.

    "Южное копье" Южное командование ВС США (SOUTHCOM) Тихий океан Удар по судну Борьба с наркоторговлей
    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı gəmisinə zərbə endirib

    Последние новости

    05:52

    Минобороны Великобритании обязали сэкономить £3,5 млрд в текущем году

    Другие страны
    05:14

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    04:45

    Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрд

    Другие страны
    04:07

    CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударов

    В регионе
    03:38

    Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯО

    Другие страны
    03:20

    Азербайджан на сессии Исполнительного совета призвал к усилению эффективности ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    02:55

    WSJ: Европа планирует "операцию" в Ормузском проливе без США

    Другие страны
    02:13

    Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась

    Другие страны
    01:44

    Арагчи: Иран позитивно отреагировал на усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей