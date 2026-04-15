    KİV: Avropa ABŞ-nin iştirakı olmadan Hörmüz boğazında "əməliyyat" planlaşdırır

    KİV: Avropa ABŞ-nin iştirakı olmadan Hörmüz boğazında əməliyyat planlaşdırır

    Avropanın bir neçə ölkəsi ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə hərbi əməliyyatının başa çatmasından sonra Vaşinqtonun iştirakı olmadan Hörmüz boğazında maneəsiz gəmiçiliyi bərpa etmək məqsədi ilə genişmiqyaslı koalisiya yaratmaq üzərində işləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti yazıb.

    Məlumata görə, Avropa təşəbbüsünün əsas məqsədi hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra gəmiçilik şirkətlərinin boğazdan təhlükəsiz keçidini təmin etməkdir.

    Əvvəllər Yaxın Şərqdə hərbi iştirakla bağlı ehtiyatlı mövqe tutan Almaniyanın proqrama qoşulma ehtimalının yüksək olduğu bildirilir.

    Nəşr vurğulayır ki, Avropa ölkələri hələ də ABŞ-nin bu təşəbbüsdəki rolu ilə bağlı daxili fikir ayrılıqlarını həll etməlidirlər. Fransa diplomatları hesab edir ki, Vaşinqtonun iştirakı bütün layihəni Tehran üçün qəbuledilməz edəcək. Böyük Britaniya rəsmiləri isə hesab edirlər ki, ABŞ-nin xaric edilməsi ABŞ prezidenti Donald Trampın mənfi reaksiyası ilə qarşılaşacaq və əməliyyatın miqyasının azalmasına səbəb olacaq.

    Nəşr Avropa planının üç əsas sahəsini vurğulayır: Boğazdan keçən logistika marşrutlarının bərpası, mina təmizləmə əməliyyatlarının aparılması və ticarət gəmiləri üçün hərbi müşayiətlərin təşkili.

    WSJ: Европа планирует "операцию" в Ормузском проливе без США

