    WSJ: Европа планирует операцию в Ормузском проливе без США

    Ряд европейских государств работает над формированием масштабной коалиции, призванной содействовать восстановлению беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе без привлечения Вашингтона после окончания совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

    Согласно имеющимся данным, ключевая цель европейской инициативы состоит в том, чтобы обеспечить судоходным компаниям гарантии безопасного прохождения через пролив по завершении военных действий.

    Сообщается, что Германия, прежде занимавшая сдержанную позицию относительно военного участия в ближневосточных событиях, с высокой вероятностью подключится к данной программе.

    Европейским государствам, как подчеркивает издание, еще необходимо урегулировать внутренние противоречия касательно роли США в этой инициативе. Французская дипломатия придерживается мнения, что участие Вашингтона сделает весь проект неприемлемым для Тегерана, тогда как представители британской стороны считают, что отстранение США спровоцирует негативную реакцию американского президента Дональда Трампа и приведет к уменьшению масштабов операции.

    Издание выделяет три главных направления европейского плана: возобновление логистических маршрутов через пролив, проведение минно-тральных операций и организация военного эскорта для торговых судов.

    KİV: Avropa ABŞ-nin iştirakı olmadan Hörmüz boğazında "əməliyyat" planlaşdırır

    Минобороны Великобритании обязали сэкономить £3,5 млрд в текущем году

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрд

    CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударов

    Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯО

    Азербайджан на сессии Исполнительного совета призвал к усилению эффективности ЮНЕСКО

    Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась

    Арагчи: Иран позитивно отреагировал на усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

