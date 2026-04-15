WSJ: Европа планирует "операцию" в Ормузском проливе без США

Ряд европейских государств работает над формированием масштабной коалиции, призванной содействовать восстановлению беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе без привлечения Вашингтона после окончания совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно имеющимся данным, ключевая цель европейской инициативы состоит в том, чтобы обеспечить судоходным компаниям гарантии безопасного прохождения через пролив по завершении военных действий.

Сообщается, что Германия, прежде занимавшая сдержанную позицию относительно военного участия в ближневосточных событиях, с высокой вероятностью подключится к данной программе.

Европейским государствам, как подчеркивает издание, еще необходимо урегулировать внутренние противоречия касательно роли США в этой инициативе. Французская дипломатия придерживается мнения, что участие Вашингтона сделает весь проект неприемлемым для Тегерана, тогда как представители британской стороны считают, что отстранение США спровоцирует негативную реакцию американского президента Дональда Трампа и приведет к уменьшению масштабов операции.

Издание выделяет три главных направления европейского плана: возобновление логистических маршрутов через пролив, проведение минно-тральных операций и организация военного эскорта для торговых судов.