В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии вызвала на допрос двух оппозиционных политиков - бывшего депутата Губаза Саникидзе и экс-министра обороны Тину Хидашели.

Как сообщает грузинское бюро Report, Саникидзе заявил, что намерен отвечать на вопросы только перед судом.

Хидашели, в свою очередь, сообщила, что планирует явиться в СГБ.

Согласно информации, вопросы, адресованные СГБ политикам, связаны с их заявлениями, озвученными в СМИ. В этих высказываниях утверждалось об усилении влияния Ирана в Грузии.

СГБ в своем заявлении сообщила, что в последние дни некоторые лица озвучивали обвинения и намеки, связанные с привлечением рабочей силы из других стран в Грузию, в том числе касающиеся терроризма.

Ведомство отметило, что тщательно изучаются как содержание этих заявлений, так и мотивация их авторов.

Особое внимание привлекает то, что подобные утверждения озвучиваются на фоне продолжающихся военных операций в регионе: "Расследование уже начато, и авторы заявлений будут допрошены и получат возможность представить конкретные факты в подтверждение своих слов".