Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБ

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 16:52
    В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБ

    Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии вызвала на допрос двух оппозиционных политиков - бывшего депутата Губаза Саникидзе и экс-министра обороны Тину Хидашели.

    Как сообщает грузинское бюро Report, Саникидзе заявил, что намерен отвечать на вопросы только перед судом.

    Хидашели, в свою очередь, сообщила, что планирует явиться в СГБ.

    Согласно информации, вопросы, адресованные СГБ политикам, связаны с их заявлениями, озвученными в СМИ. В этих высказываниях утверждалось об усилении влияния Ирана в Грузии.

    СГБ в своем заявлении сообщила, что в последние дни некоторые лица озвучивали обвинения и намеки, связанные с привлечением рабочей силы из других стран в Грузию, в том числе касающиеся терроризма.

    Ведомство отметило, что тщательно изучаются как содержание этих заявлений, так и мотивация их авторов.

    Особое внимание привлекает то, что подобные утверждения озвучиваются на фоне продолжающихся военных операций в регионе: "Расследование уже начато, и авторы заявлений будут допрошены и получат возможность представить конкретные факты в подтверждение своих слов".

    СГБ Грузии оппозиция допрос
    Gürcüstanda iki müxalif siyasətçi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə dindirilməyə çağırılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:16

    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

    В регионе
    17:09

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    17:03

    "Хезболлах" заявила об ударе по израильской военной базе

    Другие страны
    16:58

    Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:55

    Делегация ПА ОБСЕ совершит визит в Грузию

    В регионе
    16:52

    В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБ

    В регионе
    16:45

    В Найроби из-за сильных ливней и наводнений погибли не менее 23 человек

    Другие страны
    16:40

    МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

    Внутренняя политика
    16:33

    Вучич: Сербия в апреле запустит производство беспилотников

    Другие страны
    Лента новостей