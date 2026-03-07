Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

    Внутренняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 16:40
    МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

    Около 1000 граждан Азербайджана обратились в дипломатические миссии страны на Ближнем Востоке с просьбой об эвакуации после закрытия воздушного пространства большинства государств региона на фоне продолжающейся военной эскалации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    В ведомстве подчеркнули, что после закрытия воздушного пространства в странах Персидского залива были незамедлительно начаты меры по эвакуации граждан Азербайджана. По поручению правительства дипломатические представительства Азербайджана приступили к регистрации граждан, желающих покинуть страны пребывания.

    По предварительным данным, заявки на эвакуацию подали около 1000 граждан Азербайджана в пяти странах:

    - Объединенные Арабские Эмираты - 490 человек

    - Саудовская Аравия - 220 человек

    - Катар - 200 человек

    - Бахрейн - 23 человека

    - Кувейт - 26 человек.

    Одним из основных направлений эвакуации стали ОАЭ, которые являются популярным туристическим направлением для граждан Азербайджана. В частности, в результате переговоров Генерального консульства Азербайджана в Дубае с авиакомпанией FlyDubai после частичного открытия воздушного пространства были организованы рейсы по маршруту Дубай - Баку. В период 3–5 марта этими рейсами в Азербайджан вернулись 755 граждан страны.

    В настоящее время воздушное пространство ОАЭ вновь закрыто, и ведется дополнительное планирование для возвращения оставшихся граждан.

    Еще одним ключевым направлением эвакуации стала Саудовская Аравия. Так, 4 марта специальным рейсом AZAL из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, а также 9 граждан Грузии и 5 граждан России азербайджанского происхождения - всего 207 человек.

    Кроме того, граждане Азербайджана, находившиеся в Катаре, Бахрейне и других городах Саудовской Аравии, были доставлены в Джидду автобусами, организованными дипломатическими миссиями. 7 марта рейсом Джидда - Баку были эвакуированы еще 203 человека, включая двух граждан России и одного гражданина Грузии азербайджанского происхождения.

    Для граждан Азербайджана, находившихся в Иране, оперативный штаб при Кабмине принял решение обеспечить возможность беспрепятственного возвращения в страну сухопутным путем. На данный момент около 300 граждан Азербайджана уже пересекли границу и вернулись на родину.

    "Азербайджана продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе и предпринимает необходимые меры для эвакуации своих граждан", - добавили в МИД.

    Операция США и Израиля против Ирана эвакуация граждан Азербайджана МИД Азербайджана
    XİN: Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qaytarılması üçün zəruri planlaşdırma işləri aparılır
    MFA: About 1,000 Azerbaijani citizens applied for evacuation from Middle East
    Ты - Король

    Последние новости

    17:16

    Турция рассматривает возможность размещения F-16 в Северном Кипре

    В регионе
    17:09

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    17:03

    "Хезболлах" заявила об ударе по израильской военной базе

    Другие страны
    16:58

    Во взрыве в подмосковном банке подозревается подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:55

    Делегация ПА ОБСЕ совершит визит в Грузию

    В регионе
    16:52

    В Грузии два оппозиционных политика вызваны на допрос в СГБ

    В регионе
    16:45

    В Найроби из-за сильных ливней и наводнений погибли не менее 23 человек

    Другие страны
    16:40

    МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

    Внутренняя политика
    16:33

    Вучич: Сербия в апреле запустит производство беспилотников

    Другие страны
    Лента новостей