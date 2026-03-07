МИД: Около 1000 граждан Азербайджана подали заявки на эвакуацию из Ближнего Востока

Около 1000 граждан Азербайджана обратились в дипломатические миссии страны на Ближнем Востоке с просьбой об эвакуации после закрытия воздушного пространства большинства государств региона на фоне продолжающейся военной эскалации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что после закрытия воздушного пространства в странах Персидского залива были незамедлительно начаты меры по эвакуации граждан Азербайджана. По поручению правительства дипломатические представительства Азербайджана приступили к регистрации граждан, желающих покинуть страны пребывания.

По предварительным данным, заявки на эвакуацию подали около 1000 граждан Азербайджана в пяти странах:

- Объединенные Арабские Эмираты - 490 человек

- Саудовская Аравия - 220 человек

- Катар - 200 человек

- Бахрейн - 23 человека

- Кувейт - 26 человек.

Одним из основных направлений эвакуации стали ОАЭ, которые являются популярным туристическим направлением для граждан Азербайджана. В частности, в результате переговоров Генерального консульства Азербайджана в Дубае с авиакомпанией FlyDubai после частичного открытия воздушного пространства были организованы рейсы по маршруту Дубай - Баку. В период 3–5 марта этими рейсами в Азербайджан вернулись 755 граждан страны.

В настоящее время воздушное пространство ОАЭ вновь закрыто, и ведется дополнительное планирование для возвращения оставшихся граждан.

Еще одним ключевым направлением эвакуации стала Саудовская Аравия. Так, 4 марта специальным рейсом AZAL из города Джидда были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, а также 9 граждан Грузии и 5 граждан России азербайджанского происхождения - всего 207 человек.

Кроме того, граждане Азербайджана, находившиеся в Катаре, Бахрейне и других городах Саудовской Аравии, были доставлены в Джидду автобусами, организованными дипломатическими миссиями. 7 марта рейсом Джидда - Баку были эвакуированы еще 203 человека, включая двух граждан России и одного гражданина Грузии азербайджанского происхождения.

Для граждан Азербайджана, находившихся в Иране, оперативный штаб при Кабмине принял решение обеспечить возможность беспрепятственного возвращения в страну сухопутным путем. На данный момент около 300 граждан Азербайджана уже пересекли границу и вернулись на родину.

"Азербайджана продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе и предпринимает необходимые меры для эвакуации своих граждан", - добавили в МИД.