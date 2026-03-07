"Хезболлах" заявила об ударе по израильской военной базе

Ливанская группировка "Хезболлах" заявила, что нанесла ракетный удар по израильской военной базе Дадо на северо-востоке города Цфат.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По словам представителей группировки, "удар стал ответом на израильские атаки по десяткам ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута".