İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 17:33
    Hizbullah İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib

    Livanın "Hizbullah" qruplaşması Səfad şəhərinin şimal-şərqində İsrailin Dado hərbi bazasına raket zərbəsi endirdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.

    Qruplaşma nümayəndələrinin sözlərinə görə, zərbə İsrailin Livanın onlarla şəhər və yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən Beyrutun cənub ətraflarına hücumlarına cavab olub.

    İsrail Livan
    "Хезболлах" заявила об ударе по израильской военной базе

    Son xəbərlər

    17:59

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Hadisə
    17:57

    İran ABŞ və İsrail zərbələrinin nəticələrini əks etdirən fotolara görə vətəndaşları sərt tədbirlərlə hədələyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb

    İdman
    17:45

    Rusiyada yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    17:33

    "Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    17:30

    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki hərbi eskalasiyanı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:25

    Ərdoğan Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    17:20

    Moskva vilayətində bankda baş verən partlayışda yeniyetmə şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:13

    Nayrobidə güclü leysan və daşqınlar səbəbindən azı 23 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti