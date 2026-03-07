"Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 17:33
Livanın "Hizbullah" qruplaşması Səfad şəhərinin şimal-şərqində İsrailin Dado hərbi bazasına raket zərbəsi endirdiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC məlumat yayıb.
Qruplaşma nümayəndələrinin sözlərinə görə, zərbə İsrailin Livanın onlarla şəhər və yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən Beyrutun cənub ətraflarına hücumlarına cavab olub.
