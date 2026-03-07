Делегация ПА ОБСЕ совершит визит в Грузию

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Делегация высокого уровня Парламентской Ассамблеи ОБСЕ совершит визит в Грузию 8–10 марта.

    Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации пресс-службы организации, делегацию возглавит президент Ассамблеи Пере Жоан Понс Сампьетро.

    В рамках визита делегация проведет встречи с представителями различных политических сил и организациями гражданского общества в Грузии.

