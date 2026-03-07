İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ATƏT PA-nın nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 16:37
    ATƏT PA-nın nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edəcək

    ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti 8–10 mart tarixlərində Gürcüstana səfər edəcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, qurumun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, nümayəndə heyətinə Assambleyanın prezidenti Pere Joan Pons Sampietro rəhbərlik edəcək.

    Məlumata görə, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Gürcüstanda müxtəlif siyasi qüvvələrin nümayəndələri və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə görüşlər keçirəcək.

    Bildirilib ki, səfər ATƏT Parlament Assambleyası üzvlərinə ölkədəki son siyasi proseslər, demokratiya, təhlükəsizlik və regional sabitliklə bağlı məsələlər barədə gürcü tərəfi ilə fikir mübadiləsi aparmaq imkanı yaradacaq.

    ATƏT PA Gürcüstan
    Делегация ПА ОБСЕ совершит визит в Грузию

    Son xəbərlər

    17:33

    "Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    17:30

    Ceyhun Bayramov və özbəkistanlı həmkarı Yaxın Şərqdəki hərbi eskalasiyanı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    17:25

    Ərdoğan Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    17:20

    Moskva vilayətində bankda baş verən partlayışda yeniyetmə şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:13

    Nayrobidə güclü leysan və daşqınlar səbəbindən azı 23 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:07

    Türkiyə Şimali Kiprə "F-16" göndərilməsini müzakirə edir

    Region
    17:06

    Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:03

    Vuçiç: Serbiya apreldə PUA-ların istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    17:00

    Azərbaycana Asiya ölkələrindən turist axını 12 %-ə yaxın azalıb - ARAŞDIRMA

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti