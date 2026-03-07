ATƏT PA-nın nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edəcək
Region
- 07 mart, 2026
- 16:37
ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti 8–10 mart tarixlərində Gürcüstana səfər edəcək.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, qurumun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, nümayəndə heyətinə Assambleyanın prezidenti Pere Joan Pons Sampietro rəhbərlik edəcək.
Məlumata görə, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Gürcüstanda müxtəlif siyasi qüvvələrin nümayəndələri və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə görüşlər keçirəcək.
Bildirilib ki, səfər ATƏT Parlament Assambleyası üzvlərinə ölkədəki son siyasi proseslər, demokratiya, təhlükəsizlik və regional sabitliklə bağlı məsələlər barədə gürcü tərəfi ilə fikir mübadiləsi aparmaq imkanı yaradacaq.
Son xəbərlər
17:33
"Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildiribDigər ölkələr
17:30
Ceyhun Bayramov və özbəkistanlı həmkarı Yaxın Şərqdəki hərbi eskalasiyanı müzakirə ediblərXarici siyasət
17:25
Ərdoğan Birləşmiş Krallığın Baş naziri ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə edibRegion
17:20
Moskva vilayətində bankda baş verən partlayışda yeniyetmə şübhəli bilinir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:13
Nayrobidə güclü leysan və daşqınlar səbəbindən azı 23 nəfər ölübDigər ölkələr
17:07
Türkiyə Şimali Kiprə "F-16" göndərilməsini müzakirə edirRegion
17:06
Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edibXarici siyasət
17:03
Vuçiç: Serbiya apreldə PUA-ların istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
17:00