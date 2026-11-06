В Турции по делу о финансовых махинациях арестовали экс-зампреда ПСР

Экс-министр по делам семьи и социальной политики Турции, бывший заместитель председателя правящей Парии справедливости и развития (ПСР) Фатма Бетюль Саян Кая арестована в рамках расследования, связанного с финансовыми махинациями на фондовых рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Кая после допроса в прокуратуре была направлена в суд в качестве подозреваемой.

Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста.

В отношении ее супруги Ильяса Кая и бывшего председателя Совета по рынкам капитала Турции (SPK) Ибрагима Омера Гёнюля избрали подписку о невыезде.

Отметим, что Кая до 26 сентября этого года занимала должность заместителя председателя ПСР. Она подала в отставку со своего поста на фоне сведений о причастности ее и супруга к манипуляциям на финансовых рынках и незаконным фондовым операциям. Согласно утверждениям, супруги, используя инсайдерскую информацию, при инвестициях в размере 163 миллионов лир на бирже получили доход свыше 2 миллиардов лир.