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    В Турции по делу о финансовых махинациях арестовали экс-зампреда ПСР

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 04:16
    В Турции по делу о финансовых махинациях арестовали экс-зампреда ПСР

    Экс-министр по делам семьи и социальной политики Турции, бывший заместитель председателя правящей Парии справедливости и развития (ПСР) Фатма Бетюль Саян Кая арестована в рамках расследования, связанного с финансовыми махинациями на фондовых рынках.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Кая после допроса в прокуратуре была направлена в суд в качестве подозреваемой.

    Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста.

    В отношении ее супруги Ильяса Кая и бывшего председателя Совета по рынкам капитала Турции (SPK) Ибрагима Омера Гёнюля избрали подписку о невыезде.

    Отметим, что Кая до 26 сентября этого года занимала должность заместителя председателя ПСР. Она подала в отставку со своего поста на фоне сведений о причастности ее и супруга к манипуляциям на финансовых рынках и незаконным фондовым операциям. Согласно утверждениям, супруги, используя инсайдерскую информацию, при инвестициях в размере 163 миллионов лир на бирже получили доход свыше 2 миллиардов лир.

    Финансовые рынки Партия справедливости и развития Турции
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    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    44 filmi
    44 filmi

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