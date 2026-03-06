Посольство Бельгии выразило солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАР

Посольство Бельгии в Баку осудило вчерашние удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х.

"В связи с атаками в Нахчыванской Автономной Республике (со стороны Ирана - ред.) посольство Бельгии выражает свою полную солидарность с Азербайджаном. Мы осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу гражданское население и нарушают суверенитет Азербайджана и международное право. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в посольстве.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.