    • 06 марта, 2026
    • 09:50
    Посольство Бельгии выразило солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАР

    Посольство Бельгии в Баку осудило вчерашние удары Ирана беспилотниками по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети Х.

    "В связи с атаками в Нахчыванской Автономной Республике (со стороны Ирана - ред.) посольство Бельгии выражает свою полную солидарность с Азербайджаном. Мы осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу гражданское население и нарушают суверенитет Азербайджана и международное право. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в посольстве.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Belçikanın Bakıdakı səfirliyi İranın Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyib
    Belgian embassy in Baku strongly condemns Iran's attacks on Nakhchivan
