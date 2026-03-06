Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $6

    Энергетика
    • 06 марта, 2026
    • 09:52
    Азербайджанская нефть подорожала почти на $6

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $5,61 или 6,82% - до $87,90.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $87,71.

    Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB повысилась на $5,34 или 6,82% - до $83,69 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent мировой рынок цена нефти
    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın bahalaşıb
    Azeri Light crude rises to $87.90 per barrel in global markets
    Ты - Король

    Последние новости

    10:48

    Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    10:48
    Фото

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили энергетическое сотрудничество

    Энергетика
    10:43

    Азербайджан может сыграть роль во внедрении платформ Palantir в Африке

    ИКТ
    10:36

    В Баку начался суд по делу о подготовке теракта против иностранного посольства

    Происшествия
    10:32

    ЦАХАЛ заявил о завершении 26-й волны ударов по южному пригороду Бейрута

    Другие страны
    10:17
    Фото

    Сбитый насмерть в поселке Сарай пешеход - певец - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:11

    Кац рассказал о планах подготовки операции против Ирана

    Другие страны
    09:57

    В Анталье произошло землетрясение

    В регионе
    09:55

    Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении трех иранских БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей