    Рашад Набиев: Жесткое регулирование может мешать внедрению инноваций

    Рашад Набиев: Жесткое регулирование может мешать внедрению инноваций

    Азербайджан изучает мировой опыт цифровой трансформации и внедряет передовые решения внутри страны.

    Как передает Report, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на панельной сессии "Цифровое будущее: искусственный интеллект, управление и этика инноваций" в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, с учетом международных практик в Азербайджане уже реализуются конкретные цифровые проекты в таких сферах, как здравоохранение, образование, а также в деятельности государственных структур.

    Набиев подчеркнул, что чрезмерно жесткое регулирование в сфере инноваций может тормозить их развитие. "Если действовать слишком медленно, существует риск потерять возможность участвовать в глобальном управлении цифровыми процессами. Поэтому наша ключевая задача - найти оптимальный баланс: не ограничивать развитие инноваций, но одновременно формировать достаточно устойчивые правила для защиты общества, детей и граждан в целом", - отметил министр.

    Rəşad Nəbiyev: "Sərt tənzimləmə innovasiyaları məhv edə bilər"
