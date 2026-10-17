Места памяти Западного Азербайджана: Летом 1918 года в селе Агуды были убиты 325 человек, в том числе 75 детей

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории азербайджанского села Агуди (ныне Агиту) на территории современной Армении, где до конца 1980-х годов проживали преимущественно азербайджанцы.

Как сообщает Report, материал опубликован на сайте "Perished Civilization".

Отмечается, что в царский период село называлось Агуды, а в советский - Агуди.

Село находится в Зангезуре - на земле, где исторически жили предки азербайджанцев и западная часть которой была передана Армении большевиками.

В источниках Российской империи село фигурировало под названием Агуды. В советский период употреблялось название Агуди, сохранявшееся до 1991 года, когда в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Агиту.

С 1995 года село входит в состав Сюникской области Республики Армения.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Карабахского ханства.

В начале XIX века Карабахское ханство перешло под власть Российской империи. В период царской России село входило в состав Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931):

В 1831 году в селе проживало 60 человек, все - предки азербайджанцев.

В 1873 году в селе проживало 450 человек, все - предки азербайджанцев.

В конце XIX века развитие промышленности и торговли, в частности создание общекавказской рыночной сети, сделали некоторые населенные пункты Южного Кавказа более привлекательными для проживания и заработка. Одним из таких сел было Агуды, население которого резко увеличилось к 1886 году.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 903 человека, все - предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Елисаветпольской губернии:

В 1900 году в селе проживало 1 162 человека, все - предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1907 году в селе проживало 1 345 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Елисаветпольской губернии на 1910 год:

В 1908 году в селе проживало 1 275 человек, все - предки азербайджанцев.

Приложение к памятной книге Елисаветпольской губернии на 1914 год:

В 1912 году в селе проживало 1 384 человека, все - предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1916 год:

В 1915 году в селе проживало 1 070 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом, на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918–1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, инициировала этнические чистки тюркского населения в Елисаветпольской губернии, в том числе в Зангезуре. Этнические чистки проводились и в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным данным, летом 1918 года в селе Агуды было убито 325 человек, включая 75 детей, и ранено 100 человек. Кроме того, 170 хозяйств и строений было сожжено, еще 130 - разрушено.

Последствия этнической чистки видны при сравнении численности тюркских жителей села в предыдущие годы с данными переписи населения Советской Армении 1922 года.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931):

В 1922 году в селе проживало 298 человек, все - азербайджанцы.

29 ноября 1920 года была провозглашена Советская Армения, хотя в Эривани у власти еще оставалось правительство Дашнакцутюн. На следующий день руководство Советского Азербайджана приняло решение о передаче Зангезура Советской Армении. В результате бывший Зангезурский уезд был разделен: летом 1921 года его западная часть, где после этнических чисток осталось в основном армянское население, вошла в состав Армянской ССР, а восточная часть осталась в составе Азербайджанской ССР.

С 1930 года село входило в состав Сисианского района.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931):

В 1926 году в селе проживало 344 человека, из них 319 - азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 502 человека, из них 496 - азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831–1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 828 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 1 222 человека, преимущественно азербайджанцы.

В 1989 году в селе проживало 27 человек.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась. На некоторых уцелевших надгробиях имеются надписи на арабском языке, датируемые XIX веком.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" - уникальный научно-исследовательский проект. В ходе полевых исследований на территории современной Армении впервые были собраны и систематизированы сведения почти о 600 селах, в которых некогда проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия - кладбища, пиры (священные места) и мечети.