В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров

В Оманском заливе увеличивается число нефтяных танкеров, получивших повреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявили в Военно-морских силах (ВМС) армии Ирана.

"Сегодня в полдень наблюдательные группы ВМС армии Ирана, которые ведут постоянное наблюдение за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили в Оманском заливе нефтяной танкер, нарушивший установленные правила. Судно потеряло ход в результате пожара", - говорится в сообщении.

В иранских ВМС также заявили, что армия страны полностью контролирует восточную часть Ормузского пролива, а также акватории Аравийского и Оманского морей.

"Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, Ормузский пролив остается закрытым. Другим странам не следует верить этой ложной информации. Для безопасного прохода судов необходимо согласовывать их передвижение с Вооруженными силами Ирана", - подчеркнули в ведомстве.

Редакционное уточнение: сообщение о пожаре на танкере со ссылкой на IRIB также передало агентство Anadolu. При этом заявления Ирана о полном контроле над Ормузским проливом оспариваются американским командованием.