В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
- 17 октября, 2026
- 19:39
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В Оманском заливе увеличивается число нефтяных танкеров, получивших повреждения.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявили в Военно-морских силах (ВМС) армии Ирана.
"Сегодня в полдень наблюдательные группы ВМС армии Ирана, которые ведут постоянное наблюдение за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили в Оманском заливе нефтяной танкер, нарушивший установленные правила. Судно потеряло ход в результате пожара", - говорится в сообщении.
В иранских ВМС также заявили, что армия страны полностью контролирует восточную часть Ормузского пролива, а также акватории Аравийского и Оманского морей.
"Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, Ормузский пролив остается закрытым. Другим странам не следует верить этой ложной информации. Для безопасного прохода судов необходимо согласовывать их передвижение с Вооруженными силами Ирана", - подчеркнули в ведомстве.
Редакционное уточнение: сообщение о пожаре на танкере со ссылкой на IRIB также передало агентство Anadolu. При этом заявления Ирана о полном контроле над Ормузским проливом оспариваются американским командованием.