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    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров

    В регионе
    • 17 октября, 2026
    • 19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров

    В Оманском заливе увеличивается число нефтяных танкеров, получивших повреждения.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявили в Военно-морских силах (ВМС) армии Ирана.

    "Сегодня в полдень наблюдательные группы ВМС армии Ирана, которые ведут постоянное наблюдение за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили в Оманском заливе нефтяной танкер, нарушивший установленные правила. Судно потеряло ход в результате пожара", - говорится в сообщении.

    В иранских ВМС также заявили, что армия страны полностью контролирует восточную часть Ормузского пролива, а также акватории Аравийского и Оманского морей.

    "Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, Ормузский пролив остается закрытым. Другим странам не следует верить этой ложной информации. Для безопасного прохода судов необходимо согласовывать их передвижение с Вооруженными силами Ирана", - подчеркнули в ведомстве.

    Редакционное уточнение: сообщение о пожаре на танкере со ссылкой на IRIB также передало агентство Anadolu. При этом заявления Ирана о полном контроле над Ормузским проливом оспариваются американским командованием.

    Оманский залив Нефтяной танкер
    İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artır
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