У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 18:15
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Экипаж танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) произвел предупредительные выстрелы в сторону неизвестной лодки, приблизившейся к судну у побережья Йемена.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По информации ведомства, инцидент произошел в 140 морских милях (259 км) к юго-востоку от йеменского портового города Эль-Мукалла.
К танкеру приблизилась небольшая лодка с семью людьми на борту. Экипаж судна произвел два предупредительных выстрела, после чего лодка изменила курс.
В UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность в этом районе и сообщать о подозрительной активности. Обстоятельства инцидента расследуются.
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