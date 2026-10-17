У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке

Экипаж танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) произвел предупредительные выстрелы в сторону неизвестной лодки, приблизившейся к судну у побережья Йемена.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По информации ведомства, инцидент произошел в 140 морских милях (259 км) к юго-востоку от йеменского портового города Эль-Мукалла.

К танкеру приблизилась небольшая лодка с семью людьми на борту. Экипаж судна произвел два предупредительных выстрела, после чего лодка изменила курс.

В UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность в этом районе и сообщать о подозрительной активности. Обстоятельства инцидента расследуются.