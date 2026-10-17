Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца

Неизвестные хакеры взломали электронную почту отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком городе Хайльбронн и разослали тысячи фишинговых писем политикам и представителям государственных ведомств, в том числе канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщили в полиции Германии.

"По предварительным данным, электронное сообщение получили около 6,5 тыс. адресатов, многие из которых занимают важные с точки зрения безопасности должности", - заявил представитель правоохранительных органов.

Он подтвердил, что среди получателей оказался и глава германского правительства.

По информации агентства, письма содержали фишинговую ссылку, замаскированную под приглашение на мероприятие с участием известных гостей.