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    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца

    Неизвестные хакеры взломали электронную почту отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком городе Хайльбронн и разослали тысячи фишинговых писем политикам и представителям государственных ведомств, в том числе канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

    Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщили в полиции Германии.

    "По предварительным данным, электронное сообщение получили около 6,5 тыс. адресатов, многие из которых занимают важные с точки зрения безопасности должности", - заявил представитель правоохранительных органов.

    Он подтвердил, что среди получателей оказался и глава германского правительства.

    По информации агентства, письма содержали фишинговую ссылку, замаскированную под приглашение на мероприятие с участием известных гостей.

    Фридрих Мерц Федеративная Республика Германия (ФРГ) Киберпреступность (кибермошенничество)
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