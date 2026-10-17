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    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии

    Египет готов предпринять необходимые действия для защиты Саудовской Аравии в случае поступления соответствующего запроса от Эр-Рияда.

    Как передает Report, со ссылкой на Al-Ahram, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на церемонии выпуска Военной академии страны.

    "Мы предпримем любые действия для защиты Саудовской Аравии. Если нас об этом попросят, я призову парламент провести чрезвычайную сессию для одобрения соответствующих мер", - заявил египетский лидер.

    При этом ас-Сиси подчеркнул, что Египет не стремится к участию в военных действиях.

    "Мы не хотим воевать или нападать на кого-либо. Мы будем исключительно защищать Саудовскую Аравию", - отметил он.

    Президент также заявил, что национальная безопасность Египта, Саудовской Аравии и других государств Персидского залива взаимосвязана. По его словам, Каир не допустит угроз безопасности и границам королевства.

    Кроме того, ас-Сиси выступил против угроз судоходству в Красном море, подчеркнув необходимость снижения региональной напряженности.

    Отметим, что ранее Египет осудил атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию и подтвердил поддержку мер Эр-Рияда по обеспечению безопасности королевства.

    Абдель Фаттах ас-Сиси Гражданская война в Йемене Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
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