Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии

Египет готов предпринять необходимые действия для защиты Саудовской Аравии в случае поступления соответствующего запроса от Эр-Рияда.

Как передает Report, со ссылкой на Al-Ahram, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на церемонии выпуска Военной академии страны.

"Мы предпримем любые действия для защиты Саудовской Аравии. Если нас об этом попросят, я призову парламент провести чрезвычайную сессию для одобрения соответствующих мер", - заявил египетский лидер.

При этом ас-Сиси подчеркнул, что Египет не стремится к участию в военных действиях.

"Мы не хотим воевать или нападать на кого-либо. Мы будем исключительно защищать Саудовскую Аравию", - отметил он.

Президент также заявил, что национальная безопасность Египта, Саудовской Аравии и других государств Персидского залива взаимосвязана. По его словам, Каир не допустит угроз безопасности и границам королевства.

Кроме того, ас-Сиси выступил против угроз судоходству в Красном море, подчеркнув необходимость снижения региональной напряженности.

Отметим, что ранее Египет осудил атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию и подтвердил поддержку мер Эр-Рияда по обеспечению безопасности королевства.