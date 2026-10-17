Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
- 17 октября, 2026
- 18:32
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Египет готов предпринять необходимые действия для защиты Саудовской Аравии в случае поступления соответствующего запроса от Эр-Рияда.
Как передает Report, со ссылкой на Al-Ahram, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на церемонии выпуска Военной академии страны.
"Мы предпримем любые действия для защиты Саудовской Аравии. Если нас об этом попросят, я призову парламент провести чрезвычайную сессию для одобрения соответствующих мер", - заявил египетский лидер.
При этом ас-Сиси подчеркнул, что Египет не стремится к участию в военных действиях.
"Мы не хотим воевать или нападать на кого-либо. Мы будем исключительно защищать Саудовскую Аравию", - отметил он.
Президент также заявил, что национальная безопасность Египта, Саудовской Аравии и других государств Персидского залива взаимосвязана. По его словам, Каир не допустит угроз безопасности и границам королевства.
Кроме того, ас-Сиси выступил против угроз судоходству в Красном море, подчеркнув необходимость снижения региональной напряженности.
Отметим, что ранее Египет осудил атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию и подтвердил поддержку мер Эр-Рияда по обеспечению безопасности королевства.