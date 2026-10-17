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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди выступил с инициативой объединения энергетических, транспортных и коммуникационных сетей стран региона.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство INA, соответствующее предложение глава правительства озвучил на открытии заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде.

    По его словам, инициатива также предусматривает развитие цифровых платежных систем и торговых платформ, а также интеграцию промышленных зон.

    Премьер-министр отметил, что предложение Ирака направлено на укрепление безопасности и стабильности, обеспечение процветания и повышение устойчивости стран региона к кризисам и новым вызовам.

    "Кризисы, с которыми сталкивается регион, требуют от нас активизации совместных усилий для защиты интересов наших народов, достижения общих целей исламского мира и обеспечения будущего следующих поколений", - подчеркнул он.

    Аз-Зейди также призвал обеспечить свободу торговли, безопасность торговых маршрутов и беспрепятственное движение транспорта по международным коридорам.

    Примечание редактору: агентство INA подтверждает, что Али аз-Зейди занимает пост премьер-министра Ирака. Само выступление на заседании ОИС по найденным публикациям отдельно подтвердить не удалось.

    Али аз-Зейди Организация исламского сотрудничества (ОИС) Ирак
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
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