Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди выступил с инициативой объединения энергетических, транспортных и коммуникационных сетей стран региона.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство INA, соответствующее предложение глава правительства озвучил на открытии заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде.

По его словам, инициатива также предусматривает развитие цифровых платежных систем и торговых платформ, а также интеграцию промышленных зон.

Премьер-министр отметил, что предложение Ирака направлено на укрепление безопасности и стабильности, обеспечение процветания и повышение устойчивости стран региона к кризисам и новым вызовам.

"Кризисы, с которыми сталкивается регион, требуют от нас активизации совместных усилий для защиты интересов наших народов, достижения общих целей исламского мира и обеспечения будущего следующих поколений", - подчеркнул он.

Аз-Зейди также призвал обеспечить свободу торговли, безопасность торговых маршрутов и беспрепятственное движение транспорта по международным коридорам.

Примечание редактору: агентство INA подтверждает, что Али аз-Зейди занимает пост премьер-министра Ирака. Само выступление на заседании ОИС по найденным публикациям отдельно подтвердить не удалось.