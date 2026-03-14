Хикмет Гаджиев обсудил со спецпредставителем ЕС региональные проекты
- 14 марта, 2026
- 12:29
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные проекты со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии послом Эдуардом Стипрайсом.
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"С послом, специальным представителем ЕС по Центральной Азии Эдуардом Стипрайсом, мы провели продуктивные обсуждения регионального сотрудничества, в частности вопросов взаимосвязанности, а также проектов Транскаспийского международного транспортного маршрута и TRIPP. Учитывая полноправное членство Азербайджана в Консультативном совете по Центральной Азии, этот формат открывает значительные возможности для дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.
We held fruitful discussions with Ambassador Eduard Stiprais the Special Representative of the European Union for Central Asia on regional cooperation, particularly focusing on connectivity, as well as the Trans-Caspian and TRIPP projects. Considering Azerbaijan’s full membership… pic.twitter.com/APg7ZiatcQ— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 14, 2026