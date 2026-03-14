    Хикмет Гаджиев обсудил со спецпредставителем ЕС региональные проекты

    Хикмет Гаджиев обсудил со спецпредставителем ЕС региональные проекты

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил региональные проекты со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии послом Эдуардом Стипрайсом.

    Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "С послом, специальным представителем ЕС по Центральной Азии Эдуардом Стипрайсом, мы провели продуктивные обсуждения регионального сотрудничества, в частности вопросов взаимосвязанности, а также проектов Транскаспийского международного транспортного маршрута и TRIPP. Учитывая полноправное членство Азербайджана в Консультативном совете по Центральной Азии, этот формат открывает значительные возможности для дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Hikmət Hacıyev Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə Trans-Xəzər və TRIPP layihələrini müzakirə edib
    Ты - Король

