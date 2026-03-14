Из Ирана в Азербайджан эвакуирован еще 21 человек
Внутренняя политика
- 14 марта, 2026
- 12:26
14 марта с 00:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуирован 21 человек.
Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".
Среди эвакуированных 13 граждан Индии, 5 - России, 3 - Таджикистана.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.
В связи с обострением ситуации многие иностранные граждане покидают Иран, эвакуация осуществляется через территорию Азербайджана.
12:42
Завтра в Баку ожидается до 13° теплаЭкология
12:29
Хикмет Гаджиев обсудил со спецпредставителем ЕС региональные проектыВнешняя политика
12:29
Рашад Набиев: Жесткое регулирование может мешать внедрению инновацийИКТ
12:26
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуирован еще 21 человекВнутренняя политика
12:25
Зеленский: В результате ночных ударов ВС РФ в Украине погибли четыре человекаВ регионе
12:06
Первая группа переселенцев отправилась в село Ханоба Ходжавендского районаВнутренняя политика
12:05
Иран может ввести плату в юанях за проход через Ормузский проливВ регионе
11:55
Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13Инфраструктура
11:51