    Из Ирана в Азербайджан эвакуирован еще 21 человек

    Внутренняя политика
    14 марта, 2026
    Из Ирана в Азербайджан эвакуирован еще 21 человек

    14 марта с 00:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуирован 21 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

    Среди эвакуированных 13 граждан Индии, 5 - России, 3 - Таджикистана.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

    В связи с обострением ситуации многие иностранные граждане покидают Иран, эвакуация осуществляется через территорию Азербайджана.

    Эвакуация из Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Фото
    İrandan daha 21 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib
    Фото
    21 more people evacuated from Iran to Azerbaijan
    Фото

