Из Ирана в Азербайджан эвакуирован еще 21 человек

14 марта с 00:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан эвакуирован 21 человек.

Как сообщает южное бюро Report, эвакуация осуществлялась через погранично-пропускной пункт "Астара".

Среди эвакуированных 13 граждан Индии, 5 - России, 3 - Таджикистана.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

В связи с обострением ситуации многие иностранные граждане покидают Иран, эвакуация осуществляется через территорию Азербайджана.