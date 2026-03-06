İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    • 06 mart, 2026
    • 09:41
    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 5,61 ABŞ dolları və ya 6,82 % artaraq 87,90 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 87,71 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 5,34 ABŞ dolları və ya 6,82 % artaraq 83,69 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $6

    Son xəbərlər

    09:50

    Antalyada zəlzələ olub

    Region
    09:49

    "Evonline.az"da Ramazan endirimi: Daşınmaz əmlak agentlikləri üçün xüsusi paket təqdim edildi

    Biznes
    09:49
    Foto

    Vəkillər Kollegiyasından bir vəkil xaric olunub, üçü cərimələnib

    Daxili siyasət
    09:44
    Foto

    Bakı-Quba yolunda yük avtomobilinin vuraraq öldürdüyü şəxs müğənni olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:41

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:27

    İran ABŞ-nin Küveytdəki hərbi bazasına hücum edib

    Region
    09:25

    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:25

    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    09:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan" – "Lənkəran" matçı baş tutacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti