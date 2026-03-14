Vaqif Sadıqov: Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən aviasiya dəhlizinə çevrilib
- 14 mart, 2026
- 19:33
Yaxın Şərqdə ənənəvi hava marşrutlarını pozan son siyasi və təhlükəsizlik hadisələri, eləcə də hava logistikasına artan ehtiyaclar Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Belçikadakı səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Vaqif Sadıqov "X"dəki hesabında yazıb.
"Əsasən dəmir yolu və dəniz nəqliyyatından ibarət Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundakı mərkəzi rolu ilə yanaşı, Azərbaycan həm də Avropa və Asiyanı birləşdirən mühüm aviasiya dəhlizinə çevrilib", - o bildirib.
Recent political and security developments in the Greater Middle East that have disrupted traditional air routes, along with emerging air logistics demands, have increased Azerbaijan’s strategic significance. Beyond its central role in the predominantly rail and maritime… pic.twitter.com/4LbSv270cP— Vaqif Sadıqov (@VaqifS) March 14, 2026