Вагиф Садыгов: Азербайджан стал воздушным коридором, соединяющим Европу и Азию
- 14 марта, 2026
- 20:03
Стратегическое значение Азербайджана в сфере авиационной логистики неуклонно растет на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке, представляющих угрозу безопасности и привычным транспортным маршрутам.
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Бельгии, глава Представительства нашей страны при Европейском союзе Вагиф Садыгов в своем аккаунте в соцсети Х.
"Наряду с центральной ролью в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, Средний коридор - ред.), состоящем преимущественно из железнодорожного и морского транспорта, Азербайджан также превратился в значимый авиационный коридор, соединяющий Европу и Азию", - отметил он.
Recent political and security developments in the Greater Middle East that have disrupted traditional air routes, along with emerging air logistics demands, have increased Azerbaijan’s strategic significance. Beyond its central role in the predominantly rail and maritime… pic.twitter.com/4LbSv270cP— Vaqif Sadıqov (@VaqifS) March 14, 2026