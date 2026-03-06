Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Кац рассказал о планах подготовки операции против Ирана

    06 марта, 2026
    • 10:11
    Кац рассказал о планах подготовки операции против Ирана

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал о планах подготовки ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Еще в ноябре премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) поставил цель - устранить режим Хаменеи. Тогда же, после после консультаций с Армией обороны Израиля и "Моссадом", окончательный срок был определен на середину текущего года. Такой вывод был сделан на основе полученных данных и результатов операции "Ам Калави" (предыдущая операция Израиля против Ирана, прошедшая летом 2025 года - ред.)", - сказал Кац.

    По его словам, в рамках "Ам Калави" Израиль добился удовлетворительных результатов, в частности, была сорвана иранская ядерная и ракетная программа. "Однако необходимо было убедиться, что они не смогут восстановить эти возможности", - пояснил Кац.

    Министр также отметил, что между премьер-министром Израиля и президентом Соединенных Штатов проходили переговоры и встречи.

    "Начался своего рода диалог, а затем в Иране начались беспорядки. Но в то же время существовали серьезные опасения, что под давлением протестов режим может нанести превентивный удар по Государству Израиль и по американским силам в регионе. У них были подготовленные планы, за которыми мы следили и о которых знали. В итоге стало ясно, что операцию необходимо ускорить", - заключил Кац.

