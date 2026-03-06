Кац рассказал о планах подготовки операции против Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал о планах подготовки ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Еще в ноябре премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху - ред.) поставил цель - устранить режим Хаменеи. Тогда же, после после консультаций с Армией обороны Израиля и "Моссадом", окончательный срок был определен на середину текущего года. Такой вывод был сделан на основе полученных данных и результатов операции "Ам Калави" (предыдущая операция Израиля против Ирана, прошедшая летом 2025 года - ред.)", - сказал Кац.

По его словам, в рамках "Ам Калави" Израиль добился удовлетворительных результатов, в частности, была сорвана иранская ядерная и ракетная программа. "Однако необходимо было убедиться, что они не смогут восстановить эти возможности", - пояснил Кац.

Министр также отметил, что между премьер-министром Израиля и президентом Соединенных Штатов проходили переговоры и встречи.

"Начался своего рода диалог, а затем в Иране начались беспорядки. Но в то же время существовали серьезные опасения, что под давлением протестов режим может нанести превентивный удар по Государству Израиль и по американским силам в регионе. У них были подготовленные планы, за которыми мы следили и о которых знали. В итоге стало ясно, что операцию необходимо ускорить", - заключил Кац.