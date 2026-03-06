Иран атаковал военную базу США в Кувейте
В регионе
- 06 марта, 2026
- 09:24
ВМС Ирана атаковали беспилотниками военную базу США в Кувейте.
Как передает Report, об этом сообщает штаб войск ПВО Ирана.
