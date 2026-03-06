İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran ABŞ-nin Küveytdəki hərbi bazasına hücum edib

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 09:27
    İran ABŞ-nin Küveytdəki hərbi bazasına hücum edib

    İran Hərbi Dəniz Qüvvələri pilotsuz uçuş aparatları ilə ABŞ-nin Küveytdəki hərbi bazasına hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Hava Hücumundan Müdafiə qoşunlarının qərargahından bildirilib.

    İran ABŞ ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Küveyt
    Иран атаковал военную базу США в Кувейте
    Iran attacks US military base in Kuwait

