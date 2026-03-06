Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении трех иранских БПЛА
- 06 марта, 2026
- 09:55
Саудовская Аравия заявила об уничтожении трех иранских беспилотников к востоку от Эр-Рияда, в то время как Иран продолжает атаки по всему Персидскому заливу.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Саудовской Аравии в соцсетях.
"Три иранских беспилотника были перехвачены и уничтожены к востоку от Эр-Рияда", - сказано в сообщении.
