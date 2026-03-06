İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 06 mart, 2026
    • 10:08
    Səudiyyə Ərəbistanı İranın üç PUA-sının məhv edildiyini bildirib

    Səudiyyə Ərəbistanı İranın bütün Fars körfəzi boyunca hücumlarını davam etdirdiyi bir vaxtda Ər-Riyadın şərqində üç pilotsuz uçuş aparatının (PUA) məhv edildiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    "Ər-Riyadın şərqində üç PUA ələ keçirilib və məhv edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Səudiyyə Ərəbistanı Fars körfəzi Ər-Riyad PUA ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении трех иранских БПЛА
    Saudi Arabian Defense Ministry says 3 Iranian drones destroyed

