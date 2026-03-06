Səudiyyə Ərəbistanı İranın üç PUA-sının məhv edildiyini bildirib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 10:08
Səudiyyə Ərəbistanı İranın bütün Fars körfəzi boyunca hücumlarını davam etdirdiyi bir vaxtda Ər-Riyadın şərqində üç pilotsuz uçuş aparatının (PUA) məhv edildiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.
"Ər-Riyadın şərqində üç PUA ələ keçirilib və məhv edilib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
10:51
"Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülübMaliyyə
10:51
İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endiribDigər ölkələr
10:37
"Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıbFutbol
10:34
DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaqDaxili siyasət
10:32
Foto
AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edibMaliyyə
10:31
Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏYDaxili siyasət
10:31
Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıbDigər ölkələr
10:28
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklərFərdi
10:26
Foto