В Баку автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

В Баку автомобиль врезался в грузовик.

Как сообщает Report, водитель Алиев Этибар Акиф оглу врезался сзади в грузовой автомобиль марки MAN, стоявший на обочине дороги на территории Бинагадинского района.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело.