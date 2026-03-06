Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Баку автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

    Происшествия
    • 06 марта, 2026
    • 09:41
    В Баку автомобиль врезался в грузовик.

    Как сообщает Report, водитель Алиев Этибар Акиф оглу врезался сзади в грузовой автомобиль марки MAN, стоявший на обочине дороги на территории Бинагадинского района.

    В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var
    Лента новостей