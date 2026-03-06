İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    • 06 mart, 2026
    • 09:25
    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Əliyev Etibar Akif oğlu idarə etdiyi avtomobil ilə Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edərkən yolun sağ hissəsində dayanmış vəziyyətdə olan "Man" markalı yük avtomobilinə çırpılıb.

    Nəticədə sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

