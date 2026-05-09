    FIA və Formula-1 2027-ci il üçün texniki qaydalara dəyişikliklər barədə razılığa gəliblər

    Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) və "Formula-1"in rəhbərliyi 2027-ci ildə tətbiq edilməsi planlaşdırılan qaydalara dəyişikliklər barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIA-nın saytında məlumat verilib.

    Yeni qaydalara əsasən daxiliyanma mühərrikinin gücünün təxminən 50 kVt artırılması, eləcə də yanacaq sərfiyyatının artırılmasını və enerji bərpa sisteminin gücünün təxminən 50 kVt azaldılması nəzərdə tutulur.

    Federasiya qeyd edib ki, qaydalar paketinin yekun təsdiqindən əvvəl komandalar və güc aqreqatı istehsalçılarının iştirak etdiyi texniki qruplarda əlavə müzakirələr tələb olunur.

    FIA təklif olunan dəyişikliklərin "Formula-1" pilotlarının fikirləri də daxil olmaqla bir sıra maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələrin nəticəsi olduğunu vurğulayıb.

    Formula 2 Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası Dəyişikliklər
    FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 год

