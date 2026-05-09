FIA və "Formula-1" 2027-ci il üçün texniki qaydalara dəyişikliklər barədə razılığa gəliblər
- 09 may, 2026
- 05:07
Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) və "Formula-1"in rəhbərliyi 2027-ci ildə tətbiq edilməsi planlaşdırılan qaydalara dəyişikliklər barədə razılığa gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FIA-nın saytında məlumat verilib.
Yeni qaydalara əsasən daxiliyanma mühərrikinin gücünün təxminən 50 kVt artırılması, eləcə də yanacaq sərfiyyatının artırılmasını və enerji bərpa sisteminin gücünün təxminən 50 kVt azaldılması nəzərdə tutulur.
Federasiya qeyd edib ki, qaydalar paketinin yekun təsdiqindən əvvəl komandalar və güc aqreqatı istehsalçılarının iştirak etdiyi texniki qruplarda əlavə müzakirələr tələb olunur.
FIA təklif olunan dəyişikliklərin "Formula-1" pilotlarının fikirləri də daxil olmaqla bir sıra maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələrin nəticəsi olduğunu vurğulayıb.