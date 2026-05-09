Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 год

    Индивидуальные
    • 09 мая, 2026
    • 02:59
    FIA и Формула-1 согласовали изменения в техническом регламенте на 2027 год

    Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" согласовали изменения в регламенте, которые планируется ввести с 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте FIA.

    Согласно новым положениям, предусмотрено увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и снижение мощности системы рекуперации энергии также примерно на 50 кВт.

    В федерации отметили, что для окончательного утверждения пакета правил необходимы дополнительные обсуждения в технических группах с участием команд и производителей силовых установок.

    В FIA подчеркнули, что предложенные изменения стали результатом серии консультаций с заинтересованными сторонами, включая учет мнения пилотов "Формулы-1".

    Формула-1 Международная автомобильная федерация (FIA)
    FIA və "Formula-1" 2027-ci il üçün texniki qaydalara dəyişikliklər barədə razılığa gəliblər

    Последние новости

    08:26

    Товарооборот Китая и ЕС вырос на 16,6% и достиг $288,31 млрд

    Другие страны
    08:03

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем Победы над фашизмом

    Внутренняя политика
    07:44

    Дональд Трамп сообщил об активном изучении хантавируса

    Другие страны
    07:19

    Пентагон создаст группу по восстановлению уволенных из-за отказа от вакцинации военных

    Другие страны
    06:56

    В Германии заблокировали законопроект о выплате антикризисной премии в €1 тыс.

    Другие страны
    06:23

    США ввели санкции против 10 лиц и компаний за помощь военным Ирана

    Другие страны
    05:45

    Трамп ожидает ответ Ирана на предложения США в ближайшие часы

    Другие страны
    05:17

    США нанесли новый удар по судну, связанному с наркотрафиком в Тихом океане

    Другие страны
    04:58

    Президент США допустил возобновление операции Project Freedom в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей