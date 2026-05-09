Tramp: ABŞ qoşunları Almaniyadan Polşaya göndərilə bilər
Digər ölkələr
- 09 may, 2026
- 05:44
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Amerika qoşunlarının Almaniyadan Polşaya yenidən yerləşdirilməsi mümkünlüyünü ehtimal edir.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən verib.
"Mən edə bilərəm", - deyə Tramp Almaniya kansleri Fridrix Mertslə fikir ayrılıqları fonunda Amerika qoşunlarının yerdəyişməsi ehtimalını şərh edərkən bildirib.
