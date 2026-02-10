İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fidan və Quterreş İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblər

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 21:36
    Fidan və Quterreş İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblər

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş ilə telefon danışığı aparıb.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mediasına istindən xəbər verir.

    Məlumata görə, söhbət zamanı İordan çayının Qərb sahili, Qəzza zolağı ilə bağlı hadisələr, İran və ABŞ arasında davam edən danışıqlar müzakirə edilib.

    H.Fidan və A.Quterreş Kipr məsələsi ilə bağlı son vəziyyət ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.

    Hakan Fidan Antonio Quterreş Qəzza Kipr ABŞ-İran danışıqları
