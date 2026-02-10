Фидан и Гутерриш обсудили ирано-американские переговоры
В регионе
- 10 февраля, 2026
- 21:47
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, Западном берегу, продолжающиеся переговоры между Ираном и США.
Фидан и Гутерриш также поговорили об актуальном положении дел в кипрском вопросе.
