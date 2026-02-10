Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 10 февраля, 2026
    • 21:47
    Фидан и Гутерриш обсудили ирано-американские переговоры

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, Западном берегу, продолжающиеся переговоры между Ираном и США.

    Фидан и Гутерриш также поговорили об актуальном положении дел в кипрском вопросе.

    Лента новостей