Фидан и Гутерриш обсудили ирано-американские переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, Западном берегу, продолжающиеся переговоры между Ираном и США.

Фидан и Гутерриш также поговорили об актуальном положении дел в кипрском вопросе.