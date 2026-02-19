KİV: ABŞ bütün qoşunlarını Suriyadan çıxarır
- 19 fevral, 2026
- 03:07
ABŞ Suriyada qalan bütün qoşunlarını çıxarır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
Məlumata görə, ABŞ artıq ərəb respublikasında qalan təxminən 1 000 hərbçisini çıxarmaqdadır. Proses təxminən iki ay çəkə bilər.
Qeyd olunur ki, qərar ABŞ ilə İran arasında artan gərginliklə əlaqəli deyil.
