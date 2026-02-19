KİV: ABŞ bütün qoşunlarını Suriyadan çıxarır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 03:07
    ABŞ Suriyada qalan bütün qoşunlarını çıxarır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ artıq ərəb respublikasında qalan təxminən 1 000 hərbçisini çıxarmaqdadır. Proses təxminən iki ay çəkə bilər.

    Qeyd olunur ki, qərar ABŞ ilə İran arasında artan gərginliklə əlaqəli deyil.

    WSJ: США выводят все свои войска из Сирии

