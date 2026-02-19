"Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub
Hadisə
- 19 fevral, 2026
- 10:19
"Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturuna daxil olan "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərində yerləşən zavodunun sexlərinin birində fevralın 18-də istehsalat qəzası baş verib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
