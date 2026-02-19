İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub

    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 10:19
    Azərsilahın Şirvandakı zavodunda qəza olub

    "Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturuna daxil olan "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərində yerləşən zavodunun sexlərinin birində fevralın 18-də istehsalat qəzası baş verib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi istehsalat qəzası Şirvan

