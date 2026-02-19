В Ширване на заводе "Азерсилах" произошла производственная авария

В Ширване в одном из цехов Научно-производственного предприятия "Сенайеджихаз" при ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" 18 февраля произошла производственная авария.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины происшествия выясняются.