    В Ширване на заводе "Азерсилах" произошла производственная авария

    Происшествия
    • 19 февраля, 2026
    • 10:37
    В Ширване в одном из цехов Научно-производственного предприятия "Сенайеджихаз" при ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" 18 февраля произошла производственная авария.

    Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности, в результате инцидента никто не пострадал.

    Причины происшествия выясняются.

