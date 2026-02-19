"Mərkəzi Klinika" sığortaçı seçir
Maliyyə
- 19 fevral, 2026
- 10:12
Prezidentin Xüsusi Tibb Xidmətinin tabeliyindəki "Mərkəzi Klinika" MMC 2026-cı il üçün əmlakının və 3-cü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətinin sığortalanması üzrə açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 200 manat təşkil edir.
İddiaçılar ilkin sənədləri martın 18-i, saat 17:00-a qədər, tender təklifi və onun dəyərinin 1 %-i qədər bank təminatını isə aprelin 1-i, saat 17:00-a qədər klinikanın Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Parlament prospekti, 76 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 14-də, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
