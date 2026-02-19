"Express Lombard" səhmdarlarından birinin tam nəzarətinə keçib
Maliyyə
- 19 fevral, 2026
- 10:34
"Express Lombard" ASC-nin səhmlərinin müvafiq olaraq 45 %-nə və 10 %-nə nəzarət edən Rifat Həsənov və Leyla Cabbarova paylarını digər səhmdar Nicat Həsənova bağışlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla da, 3-cü səhmdar şirkətə tam sahib olub.
Xatırladaq ki, R.Həsənov həm də "International" ASC bank olmayan kredit təşkilatının yeganə səhmdarıdır. Bu kredit təşkilatının İdarə Heyətinin sədri isə N.Həsənovdur.
"Express Lombard" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır.
Son xəbərlər
11:32
Foto
Leyla Əliyeva Tiranada uşaq evi və xəstəxana mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
11:32
Foto
SOCAR və "Gran Tierra Energy Inc." arasında saziş mzalanıbEnergetika
11:26
"AFB Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
11:26
Çingiz Qənizadə: Şəxsimə böhtan atdığına görə Paris məhkəməsi Qənimət Zahidovu cərimə edibHadisə
11:17
Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcəkİqtisadiyyat
11:16
Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunubFərdi
11:14
Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:12
Foto
Bakıda Azərbaycan və Özbəkistanın müttəfiqlik fəaliyyəti müzakirə edilibXarici siyasət
11:06