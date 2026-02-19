İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maliyyə
    • 19 fevral, 2026
    • 10:34
    Express Lombard səhmdarlarından birinin tam nəzarətinə keçib

    "Express Lombard" ASC-nin səhmlərinin müvafiq olaraq 45 %-nə və 10 %-nə nəzarət edən Rifat Həsənov və Leyla Cabbarova paylarını digər səhmdar Nicat Həsənova bağışlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla da, 3-cü səhmdar şirkətə tam sahib olub.

    Xatırladaq ki, R.Həsənov həm də "International" ASC bank olmayan kredit təşkilatının yeganə səhmdarıdır. Bu kredit təşkilatının İdarə Heyətinin sədri isə N.Həsənovdur.

    "Express Lombard" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır.

