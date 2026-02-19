İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq

    Komanda
    • 19 fevral, 2026
    • 10:29
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçiriləcək oyunlarda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq daha iki komandanın adı bəlli olacaq.

    Günün ilk qarşılaşması saat 16:00-da "Gəncə" və NTD klubları arasında keçiriləcək. Mərhələnin son matçında, saat 19:00-da isə "Abşeron Lions" və "Şəki" kollektivləri üz-üzə gələcəklər.

    Bu görüşlərdə qələbə qazanan komandalar yarımfinalda münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Yarımfinalın digər matçında "Sabah" "Ordu" ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan görüşlərdə "Ordu" "Sumqayıt"ı (93:74) "Sabah" isə "Quba"nı (113:76) məğlub edərək növbəti mərhələyə adlayıb.

    basketbol Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    11:32
    Foto

    Leyla Əliyeva Tiranada uşaq evi və xəstəxana mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:32
    Foto

    SOCAR və "Gran Tierra Energy Inc." arasında saziş mzalanıb

    Energetika
    11:26

    "AFB Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:26

    Çingiz Qənizadə: Şəxsimə böhtan atdığına görə Paris məhkəməsi Qənimət Zahidovu cərimə edib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    İqtisadiyyat
    11:16

    Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunub

    Fərdi
    11:14

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Bakıda Azərbaycan və Özbəkistanın müttəfiqlik fəaliyyəti müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:06

    Azərbaycan təmsilçiləri Türk Dövlətlərinin Xizək Kubokunda iki medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti