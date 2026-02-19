Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq
19 fevral, 2026
- 10:29
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçiriləcək oyunlarda növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq daha iki komandanın adı bəlli olacaq.
Günün ilk qarşılaşması saat 16:00-da "Gəncə" və NTD klubları arasında keçiriləcək. Mərhələnin son matçında, saat 19:00-da isə "Abşeron Lions" və "Şəki" kollektivləri üz-üzə gələcəklər.
Bu görüşlərdə qələbə qazanan komandalar yarımfinalda münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Yarımfinalın digər matçında "Sabah" "Ordu" ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan görüşlərdə "Ordu" "Sumqayıt"ı (93:74) "Sabah" isə "Quba"nı (113:76) məğlub edərək növbəti mərhələyə adlayıb.
