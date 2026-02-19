İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Əlcəzairli ekspert: Neokolonializm qorxu və asılılıq üzərində qurulub

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 10:37
    Əlcəzairli ekspert: Neokolonializm qorxu və asılılıq üzərində qurulub

    Neokolonializm qorxu üzərində qurulub və müstəmləkəçi ilə müstəmləkə halına salınmış xalq arasında asılılığı möhkəmləndirməyə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Əlcəzairin Üç Universitetini təmsil edən fəlsəfə elmləri doktoru, antropoloq, politologiya sahəsində tədqiqatçı Hişam Daud Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda keçirilən konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müstəmləkəçilikdən azad olmağın ən yaxşı yolu qorxunu dəf etmək, müstəmləkə vəziyyətinə salınmış xalqların tarixi irsini yenidən qiymətləndirməkdir: "Eyni zamanda, kollektiv yaddaşın öyrənilməsi yolu ilə əsl kimliyin bərpası, eləcə də kommunikasiya mexanizmlərinin gücləndirilməsi, informasiyanın sərbəst və müstəqil yayılması üçün şəraitin yaradılması vacibdir".

    Ekspert qeyd edib ki, onun doğma ölkəsi - Əlcəzair - Şimali Afrikada müstəmləkəçiliyin ən qəddar təzahürlərindən birini yaşayıb: "Əlcəzairlilər nəsildən-nəslə ötürülən travma yaşayıblar. İlk növbədə, bunlar işgəncələr və təqiblər idi. İşgəncələr fiziki yaralar qoyur, təqiblər isə psixoloji travma formalaşdırır".

    O əlavə edib ki, fransız müstəmləkə ideologiyası fransızları "ali irq" kimi təqdim etməyə çalışıb və bu konsepsiya zamanla daha da güclənib. Ekspertin sözlərinə görə, Fransa "genetik üstünlüyü" sübut etməyə çalışaraq müstəmləkə arxeologiyasına xüsusi diqqət yetirirdi.

    Bundan əlavə, o qeyd edib ki, Fransa əlcəzairliləri vətəndaşlıqdan məhrum edib, nəticədə onlar fransızlarla müqayisədə daha aşağı vəziyyətdə olublar.

    Əlcəzair Neokolonializm müstəmləkəçilik qlobal bərabərsizlik
    Алжирский эксперт: Неоколониализм основан на страхе и зависимости
    Algerian expert: Neocolonialism based on fear, dependence

    Son xəbərlər

    11:40

    FIFA referisi: "Norveçli hakim sanki özünü rəqibə göstərmək, "ingilissayağı" idarəçilik etmək istəyirdi"

    Futbol
    11:32
    Foto

    Leyla Əliyeva Tiranada uşaq evi və xəstəxana mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:32
    Foto

    SOCAR və "Gran Tierra Energy Inc." arasında saziş mzalanıb

    Energetika
    11:26

    "AFB Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:26

    Çingiz Qənizadə: Şəxsimə böhtan atdığına görə Paris məhkəməsi Qənimət Zahidovu cərimə edib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    İqtisadiyyat
    11:16

    Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunub

    Fərdi
    11:14

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Bakıda Azərbaycan və Özbəkistanın müttəfiqlik fəaliyyəti müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti