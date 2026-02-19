Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Алжирский эксперт: Неоколониализм основан на страхе и зависимости

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 10:28
    Алжирский эксперт: Неоколониализм основан на страхе и зависимости

    Неоколониализм основывается на страхе и стремится укрепить зависимость между колонизатором и колонизированным народом.

    Как сообщает Report, об этом заявил доктор философии, антрополог, исследователь в области политологии Хишам Дауд, представляющий Университет Алжира 3, выступая на проходящей в Баку конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство".

    По его словам, лучшим путем к освобождению от колониализма является преодоление страха, переоценка исторического наследия колонизированных народов посредством коллективных действий. Также важно восстановление подлинной идентичности через изучение коллективной памяти, а также укрепление коммуникационных механизмов и создание условий для свободного и независимого распространения информации.

    "Лучший путь к освобождению от колониализма - это преодоление страха, оценка исторического наследия колонизированных народов посредством коллективных действий, восстановление подлинной идентичности путем изучения коллективной памяти, укрепление средств коммуникации и создание условий для свободного и независимого распространения", - подчеркнул он.

    Эксперт отметил, что его родная страна - Алжир - пережила одно из наиболее жестоких проявлений колониализма в Северной Африке.

    "Алжирцы пережили травму, передающуюся из поколения в поколение. Прежде всего, это были пытки и преследования. Пытки оставляют физические раны, а преследования формируют психологическую травму", - сказал Дауд.

    Он добавил, что французская колониальная идеология стремилась представить французов как "высшую расу", и эта концепция со временем лишь укреплялась. По его словам, Франция уделяла особое внимание колониальной археологии, пытаясь доказать "генетическое превосходство".

    Кроме того, отметил он, Франция лишала алжирцев гражданства, в результате чего они оказывались в более низком положении по сравнению с французами.

    Əlcəzairli ekspert: Neokolonializm qorxu və asılılıq üzərində qurulub
    Algerian expert: Neocolonialism based on fear, dependence
