Алжирский эксперт: Неоколониализм основан на страхе и зависимости

Неоколониализм основывается на страхе и стремится укрепить зависимость между колонизатором и колонизированным народом.

Как сообщает Report, об этом заявил доктор философии, антрополог, исследователь в области политологии Хишам Дауд, представляющий Университет Алжира 3, выступая на проходящей в Баку конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство".

По его словам, лучшим путем к освобождению от колониализма является преодоление страха, переоценка исторического наследия колонизированных народов посредством коллективных действий. Также важно восстановление подлинной идентичности через изучение коллективной памяти, а также укрепление коммуникационных механизмов и создание условий для свободного и независимого распространения информации.

Эксперт отметил, что его родная страна - Алжир - пережила одно из наиболее жестоких проявлений колониализма в Северной Африке.

"Алжирцы пережили травму, передающуюся из поколения в поколение. Прежде всего, это были пытки и преследования. Пытки оставляют физические раны, а преследования формируют психологическую травму", - сказал Дауд.

Он добавил, что французская колониальная идеология стремилась представить французов как "высшую расу", и эта концепция со временем лишь укреплялась. По его словам, Франция уделяла особое внимание колониальной археологии, пытаясь доказать "генетическое превосходство".

Кроме того, отметил он, Франция лишала алжирцев гражданства, в результате чего они оказывались в более низком положении по сравнению с французами.